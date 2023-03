POL-NB: Wohnungsbrand in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am Dienstag dem 28.03.2023 kam es gegen 16:50 Uhr in der Salvador

Allende Straße in der Neubrandenburger Oststadt zu einem

Wohnungsbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es augenscheinlich

im Wohnzimmer der Wohnung zum Brandausbruch. Die Berufsfeuerwehr

Neubrandenburg löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt,

eine Evakuierung der übrigen Hausbewohner war nicht erforderlich. Zur

Spurensicherung war der Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg vor

Ort im Einsatz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg erfolgt am 29.03.2023 der Einsatz eines

Brandursachenermittlers. Die Wohnung ist gegenwärtig nicht mehr

bewohnbar. Der Mieter kam vorübergehend bei Bekannten unter. Es

entstand ein Schaden von 20.000,- Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



