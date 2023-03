Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger aus Greifswald

Details anzeigen Bild der vermissten Kati Schultz Bild der vermissten Kati Schultz

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach der 17-jährigen Kati Schultz aus Greifswald. Sie wurde am 27.03.23 gegen 09:00 Uhr letztmalig in einer Wohngruppe in Neuenkirchen bei Greifswald gesehen.

Frau Schultz ist ca.1,70 m groß, hat eine schlanke Statur und dunkle lange Haare. Sie trägt eine schwarze Lederjacke. Weitere Beschreibungsmerkmale liegen nicht vor.

Hinweise zu ihrem Aufenthalt nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst