Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Details anzeigen VP Hans-Jürgen Möller 2 VP Hans-Jürgen Möller 2

Suche nach vermisster Person

Bereits seit den Nachmittagsstunden des 26.03.2023 wird der in Gadebusch lebende Hans-Jürgen Möller vermisst. Er ist 80 Jahre alt. Herr Möller ist möglicherweise mit einem schwarzen eBike der Marke KTM unterwegs und dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.Vermutlich ist der Gesuchte mit einer blauen Kapuzenjacke, einer dunklen Jogginghose sowie grauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Gadebusch, Tel. 03886/722224, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei M-V.

Ronald Niemeyer

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Gadebusch