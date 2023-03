POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer durchbricht Zaun und stürzt einen Abhang hinunter auf ein parkendes Fahrzeug

Demmin (ots) -



Am 27.03.2023 gegen 19:00 Uhr ist es in der Schillerstraße in Demmin zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 38-jährige alkoholisierte Demminer überprüfen, ob sein Fahrzeug nach den Wintermonaten noch anspringt. Dafür setzte er sich in das Fahrzeug und startete den Motor. In der weiteren Folge verwechselte der 38-Jährige eigenen Angaben zufolge die Pedalen und fuhr geradeaus. Da das Grundstück dort zu Ende war, durchbrach er mit dem Fahrzeug den Zaun und stürzte einen ca. 1,80m großen Absatz hinunter, direkt auf die Motorhaube eines dort parkenden Fahrzeuges. Das Unfallfahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen sowie dem Zaun kann nicht genau beziffert werden, wird aber mehrere Tausend Euro betragen.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben im Rahmen der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen durchgeführt, welcher ein Ergebnis von 1,24 Promille anzeigte. Es folgte die Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinfluss verantworten.



