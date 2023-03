POL-GÜ: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten - 40.000 Euro Schaden

Sanitz (ots) -



Am Morgen des 28.03.2023, gegen 06:20 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Landesstraße 19 bei Sanitz, Einmündung zur dortigen Kaserne. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 33-jähriger Fahrzeugführer nach links abbiegen. Dies nahm ein aus dem Landkreis Rostock stammender 58-Jähriger zu spät wahr und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt und für weitere Untersuchungen in eine Klinik verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Derzeit wird der Gesamtschaden auf circa 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der PKW kam es vor Ort für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell