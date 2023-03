POL-LWL: Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Kuhstorf (ots) -



Am Montagnachmittag sind zwei Männer in Kuhstorf bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge bestiegen die Männer im Alter von 23 und 45 Jahren die Außenwand eines Fermenters einer Biogasanlage. Als sich die Plane des Fermenters auf Grund einer Windböe wölbte, verloren die Männer den Halt und stürzten ca. 5 Meter zu Boden. Die Arbeiter wurden hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Unglücksort und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zudem wurde die zuständige Arbeitsschutzbehörde über diesen Vorfall informiert.



