POL-SN: Polizei fahndet mit Hilfe von Bildern nach Tätern

Die Polizei veröffentlicht nun Bilder zweier Tatverdächtiger, die Ende Oktober fast 800EUR unbefugt von einem Geldautoamten abgehoben haben.



Die Geldbörse wurde dem 71-jährigen Geschädigten zuvor beim Einkaufen in einem Discounter in der Altstadt von Schwerin entwendet. Der Vorfall ereignete sich bereits am 22.10.2022, bisherige Ermittlungen führten nicht zum Erfolg, so dass nun die Öffentlichkeit miteinbezogen wird.



Unter folgendem Link kann das Bildmaterial eingesehen werden: https://fcld.ly/23-03-28fahndung



Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen nimmt die Polizeiinspektion Schwerin über die Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560, sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



