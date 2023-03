POL-GÜ: Brand eines Mehrfamilienhauses in Tessin

Tessin. (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße in Tessin. Gegen 02:50 Uhr wurden die Polizei sowie zahlreiche Feuerwehren aus dem Umkreis alarmiert und verlegten umgehend zum Einsatzort. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus der Häuserreihe aus. Personen der nahezu leerstehenden Wohnungen wurden nicht verletzt. Anwohner umliegender Häuser wurden durch die Einsatzkräfte zunächst evakuiert, konnten kurze Zeit später wieder in die Häuser zurückkehren.

Während des Einsatzes erlitt eine Polizeibeamtin eine leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und führte erste Ermittlungen vor Ort durch.

Ein Brandermittler der Polizei wird vermutlich im Laufe des Tages seine Arbeit aufnehmen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell