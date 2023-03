POL-HRO: Jährliche Übung des Polizeipräsidiums Rostock startet heute

Rostock (ots) -



Vom 28. bis 30. März werden die Einsatzeinheiten* des Polizeipräsidiums Rostock auf dem Gelände des Evita-Forums in Demen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, eine Übung durchführen.



Der Hauptschwerpunkt der Übung wird auf der Bewältigung von Versammlungslagen liegen. Die übenden Kräfte werden sowohl theoretisch als auch praktisch das Agieren in geschlossenen Einheiten trainieren. Ziel ist es, das Zusammenwirken der Kräfte der Einsatzeinheiten während unterschiedlicher Versammlungsszenarien unter möglichst realitätsnahen Bedingungen zu stärken, zu optimieren und weiter auszubauen.



Insgesamt werden an den drei Übungstagen rund 400 Angehörige des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V teilnehmen.



Das Evita-Forum in Demen war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Örtlichkeit von EE-Übungen. Die Bevölkerung wird durch die Übung nicht beeinträchtigt.



*Die Einsatzeinheiten des Polizeipräsidiums Rostock setzen sich aus Beamtinnen und Beamten des operativen Dienstes unterschiedlicher Dienststellen zusammen, die lagebedingt, z.B. bei Fußballspielen, zu Einsatzeinheiten bis zur Größe einer Hundertschaft zusammengezogen werden können.



