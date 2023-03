POL-HRO: Brand im Wismarer Hafen

Wismar (ots) -



Am Nachmittag des 27. März kam es in Wismar auf dem Betriebsgelände einer Firma zur Herstellung von Holzpellets zum Ausbruch eines Brandes in der Holztrocknung. Die Ursache für die Brandentstehung ist gegenwärtig noch unklar. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden nicht verletzt. Für Anwohner bestand zu keiner Zeit Gefahr. Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf. Es kamen mehrere Feuerwehren aus Wismar und Neukloster mit insgesamt 66 Kamerad*innen zum Einsatz. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 500.000 EUR geschätzt.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



