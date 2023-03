POL-HWI: Versammlung in Grevesmühlen am 24. März 2023

Grevesmühlen (ots) -



In Grevesmühlen fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlung statt. Diese verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Auf dem Grevesmühlener Marktplatz sammelten sich ab 18:00 Uhr bis zu 300 Menschen. Gegen 18:45 Uhr startete der Versammlungsaufzug, der durch Grevesmühlen führte und gegen 19:30 auf dem Marktplatz endete.



Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete das Versammlungsgeschehen mit knapp 30 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



