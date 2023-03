POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit mehreren Verletzten

Landkreis Rostock (ots) -



Am 24.03.2023 kam es auf der BAB 20 zu einem schweren Verkehrsunfall

mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden sechs Personen,

darunter zwei Kinder leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen befuhren die fünf Fahrzeuge die BAB 20 in

Richtung Stralsund als es auf Höhe der Warnowtalbrücke auf der linken

Fahrspur zu Stauerscheinungen kam. Vermutlich aufgrund zu geringen

Abstandes fuhr der 20-jährige Fahrzeugfüher eine Ford Fiesta aus dem

Landkreis Rostock auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Infolgedessen

wurden weitere drei Fahrzeuge ineinander geschoben. Die BAB 20 musste

im Anschluss in Fahrtrichtung Stralsund für über drei Stunden

gesperrt werden. Der Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen

sowie Feuerwehren kamen zum Einsatz. Sieben Personen, darunter zwei

Kinder (1 und 4 Jahre alt) wurden zunächst in Rostocker Kliniken

verbracht, verletzten sich bei dem Unfall nach vorläufigen

Einschätzungen aber nur leicht. Von den fünf beteiligten Fahrzeugen

waren vier nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im

Anschluss daran wurde die Fahrbahn gereinigt. Zur weiteren

Aufklärung des Unfallherganges kam die Dekra zum Einsatz. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 72.000

Euro.



Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde eine Strafanzeige wegen

des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.





