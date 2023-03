POL-HWI: Polizei findet gestohlenen Anhänger bei Verkehrskontrolle auf A20

Schönberg (ots) -



Letzte Nacht, gegen 2 Uhr, kontrollierte eine zivile Streifewagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf ein Fahrzeuggespann in Höhe der Ausfahrt Schönberg in Fahrtrichtung Rostock.



Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das am Anhänger angebrachte Kennzeichen, kürzlich in Wismar gestohlen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger im Verlauf der selben Nacht im Bereich Lübeck gestohlen wurde.



Die Polizisten stellten den Anhänger sicher. Gegen den 31-jährigen Fahrzeugführer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell