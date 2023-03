POL-NB: Zeugenaufruf zu einer Raubstraftat vom 22.02.2023

Neubrandenburg (ots) -



Am 22.02.2023 gegen 09:45 Uhr ist es im Schimmelweg / Kurz vor der Kreuzung zur Demminer Straße in Neubrandenburg zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 22-jährigen Deutschen bekommen. Der Täter soll unter Anwendung und Androhung körperlicher Gewalt Bargeld vom Geschädigten geraubt haben. Die Raubstraftat ist erst mehrere Tage später bei der Polizei angezeigt worden.



Die Ermittlungen in Bezug auf diese Raubstraftat laufen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 22-jährige Deutsche unmittelbar nach der Tat von einem bislang unbekannten Autofahrer angesprochen wurde, der ihm Hilfe anbot.



Die Ermittler suchen nun den Autofahrer, welcher am 22.02.2023 zwischen 09:30 und 10:00 Uhr kurz hinter der Kreuzung Schimmelweg / Demminer Straße im Schimmelweg, mitten auf der Straße angehalten hat. Der Autofahrer fuhr einen silbernen Mercedes Kombi, war ca. 50 bis 60 Jahre alt, trug graue Haare und Sonnenbrille.



Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Neubrandenburg unter Tel. 0395 5582 5224 zu melden. Sofern weitere Zeugen die Tat beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Neubrandenburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell