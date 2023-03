POL-SN: 19-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



In Schwerin wurde am heutigen Vormittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.



Der 19-jährige Radfahrer wurde gegen 8.55 Uhr in der Lübecker Straße im Bereich des Platzes der Freiheit vom Wagen eines 30-jährigen Schweriners erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Schweriner musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.



Durch den Aufprall entstand an Fahrrad und Pkw ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro.



Gegen den 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Schwerin erhärtete sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht einer Rauschmittelbeeinflussung, so dass dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde sein Führerschein von der Polizei einbehalten.

Strafanzeige wurde erstattet.

Das Kriminalkommissariat hat der Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



