POL-ANK: Polizei bei Ausbildungs- und Jobmesse in Anklam

Ein Beruf, unzählige Möglichkeiten. Ob im Streifendienst, als Ermittlerin bei der Kripo, Taucher, Diensthundeführerin oder Pilot bei der Hubschrauberstaffel. Der Polizeiberuf ist vielfältig und bietet unzählige Möglichkeiten. Wer einen abwechlungsreichen Job mit guten Entwicklungschancen sucht, der kann sich noch bis zum 30. April für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtpflege in Güstrow bewerben. Beginn ist noch in diesem Jahr. Mehr Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Bewerbungsverfahren und zum Polizeiberuf gibt es unter www.polizei.mvnet.de und www.fh-guestrow.de.



Passend dazu sind die Einstellungsberaterinnen und -berater der Fachhochschule am Mittwoch, 29. März 2023 von 09:00 bis 14:00 Uhr bei der Ausbildungs- und Jobmesse im Volkshaus Anklam (Baustraße 50, 17389 Anklam) und beantworten alle Fragen rund um den Polizeiberuf.



Die Polizei freut sich über alle Besucherinnen und Besucher.



