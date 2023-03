POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Tatverdächtige haben sich bei Polizei gemeldet

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit einem Raub und einer gefährlichen Körperverletzung vom September 2021 fahndet die Polizei auf Beschluss des Amtsgerichtes Rostock mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Siehe Pressemitteilung vom 23.04.2023: https://t1p.de/kd896



Inzwischen haben sich zwei Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet. Zu diesen beiden Männern wird die Öffentlichkeitsfahndung somit gelöscht. Im Falle der Übernahme der Bilder (Tatverdächtiger 2 und 3) aus unserer Pressemeldung, wird gebeten, diese wieder zu löschen.



Zur Identifizierung des dritten unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung.



Foto des Tatverdächtigen hier: https://t1p.de/jzptz



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



