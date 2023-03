POL-LWL: Wildunfall deckt Trunkenheitsfahrt auf

Hagenow (ots) -



Eine Autofahrerin, die am späten Donnerstagabend der Polizei einen Wildunfall meldete, stand während des Unfalls unter erheblicher Einwirkung von Alkohol. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste die 52-Jährige mit ihrem Auto auf der B 321 bei Hagenow zwei Rehe, die plötzlich die Straße überquerten. Ein Atemalkoholtest bei der unverletzten Fahrerin ergab vor Ort den Wert von 2,47 Promille. Die 52-Jährige wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die beiden Rehe verendeten an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



