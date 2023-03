POL-ANK: Fahrzeugbrand in Usedom

Usedom (ots) -



Letzte Nacht (24. März 2023, 00:15 Uhr) haben unbekannte Täter in Usedom ein Auto in Brand gesetzt und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.



Der VW wurde zuvor gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Priesterstraße Ecke Randowstraße geparkt. Als die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf vor Ort eintrafen, hatten die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Usedom bereits den Brand gelöscht. Auch ein weiteres Fahrzeug - ein Hyundai, welcher neben dem VW parkte - wurde aufgrund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Bei dem in Brand gesetzten VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.



Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell