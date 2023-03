POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tag in Schwerin zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen zur Ermittlung des flüchtigen Verursachers:



Gegen 8.50 Uhr kam es zum Stau im einspurigen Verlauf der Straße Ostorfer Ufer in Richtung Obotritenring. Der unbekannte Fahrer eines VW Tiguan verlor offenbar die Geduld und überholte die wartende Fahrzeugkolonne vor ihm, indem er trotz Gegenverkehr und verbotswidrig auf einen Fahrstreifen der Gegenrichtung ausscherte.



Der 52-jährige Fahrer des Wagens im Gegenverkehr musste daraufhin ausweichen und stieß mit einem dritten, in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 28-jährigen Schwerinerin zusammen.

Der überholende Unfallverursacher setzte indes seine Fahrt in Richtung Obotritenring fort, ohne sich um den versachten Schaden zu kümmern.



Sowohl der 52-jährige Schweriner als auch die 28-jährige Frau blieben bei dem Unfall unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von ca. 10.000 Euro.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat aufgenommen und sucht nun Zeugen zur Ermittlung des flüchtigen Unfallfahrers. Dieser soll zur Tatzeit einen dunklen SUV, evtl. einen VW Tiguan in der Farbe schwarz, genutzt haben. Wer ergänzende Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



Bei den bereits bekannten Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell