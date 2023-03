POL-GÜ: Einbrecher bedienen sich in Gnoiener Schweinemastanlage - 12.000 Euro Schaden

Gnoien (ots) -



In der Nacht zum vergangenen Donnerstag, den 23.03.2023, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände der in Gnoien ansässigen Firma. Die Diebe entwendeten diverse Werkzeuge und zapften darüber hinaus insgesamt mehr als 3100 Liter Diesel von den vor Ort befindlichen Baumaschinen ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird der entstandene Stehlschaden auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam am Tatort zum Einsatz und sicherte mehrere Spuren, die es nun auszuwerten gilt. Die sich nun anschließenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell