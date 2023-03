POL-HRO: Raub in Rostock Lütten-Klein mit verletzter Person

Rostock (ots) -



Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr kam es im Bereich der Osloer

Straße in Rostock Lütten-Klein zu einer Raubstraftat. Hierbei wurde

ein 37-jähriger Geschädigter unvermittelt durch zwei männliche

Tatverdächtige mehrfach ins Gesicht geschlagen und erheblich

verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Handy des

Geschädigten.



Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung zwei Personen im

Nahbereich fest. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, muss

nun ermittelt werden.



Der Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren

Behandlung in die Klinik verbracht.



Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

(0381/4916 1616), beim PR Lichtenhagen (0381/7707 224) oder der

Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Philipp Hosch

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell