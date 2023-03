POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 23.03.2023 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 17:00 Uhr ein Unfall mit einer verletzten Person am Ortsausgang von Woldegk in Richtung Göhren gemeldet. Beim Eintreffen der sofort eingesetzten Streifenwagen, waren die Rettungskräfte bereits vor Ort. Eine 14-jährige Radfahrerin hatte die Straße überquert und wurde von einem PKW VW erfasst. Durch die Kollision erlitt die Radfahrerin eine Gehirnerschütterung und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht. Der 60- jährige deutsche PKW- Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.



