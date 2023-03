POL-HRO: 28-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Am Donnerstagnachmittag, 23.03.2023, ereignete sich gegen 15:30 Uhr

in der Schweriner Werderstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine

28-jährige Mazda-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Mazda-Fahrerin die

Schliemannstraße aus Richtung Puschkinstraße kommend in Richtung

Werderstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte das

Fahrzeug, fuhr in der Folge über die Werderstraße und prallte frontal

gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die 28-jährige Fahrerin

eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr aus

dem Pkw gerettet werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die

Schwerverletzte anschließend ins Helios-Klinikum um die weitere

medizinische Versorgung zu gewährleisten. Der nicht mehr fahrbereite

Mazda musste im Anschluss geborgen werden. Der Unfallschaden wird auf

25.000 Euro geschätzt.



