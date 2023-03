POL-NB: Auffahrunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.03.2023 gegen 10:00 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge die Ihlenfelder Straße aus Monckeshof kommend in Richtung Sponholzer Straße, als die 40-jährige Fahrzeugführerin aus bisher unbekannter Ursache auf Höhe der Hausnummer 118 das vor ihr fahrende Fahrzeug einer 24-jährigen Frau aufgefahren ist. Bei dem Zusammenstoß wurden die 40-Jährige und die 24-Jährige schwerverletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der im Fahrzeug der 40-Jährigen sitzende 13-jährige Junge wurde leichtverletzt, aber zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen.



Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.



