POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Transporteraufbrüchen

Insgesamt fünf angegriffene Transporter wurden am Mittwoch im Bereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock festgestellt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Gestohlen wurden u.a. mehrere Baugeräte sowie diverse hochwertige Werkzeuge. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in Dierkow, Toitenwinkel und Brinckmansdorf.



Der Kriminaldauerdienst konnte vor Ort Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Rostock und prüft dabei mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten.



