POL-HWI: Diebstahl von Kupferkabel

Tarzow (Gemeinde Lübow) (ots) -



Gestern wurde die Wismarer Polizei zu einem Diebstahl nach Tarzow gerufen.



Im Zeitraum vom späten Dienstagnachmittag (21. März 2023) bis zum gestrigen Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter vom im Bau befindlichen Solarpark, der auf dem Gelände des ehemaligen Kieswerks entsteht, mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel sowie einen Stromgenerator. Der entstandene Schaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



