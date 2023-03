POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Autos

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg wurde am Mittwochabend der Lack von zwei hintereinander parkenden Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Klingbergstraße. Der Gesamtschaden an dem PKW VW und dem Mercedes wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel.: 038847/6060) entgegen.



