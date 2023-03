POL-GÜ: Verkehrskontrolle entlarvt diverse Straftaten

Teterow (ots) -



Am vergangenen Abend (22.03.2023), gegen 21:45 Uhr, kontrollierten Beamte einen PKW in Teterow. Während dieser Kontrolle konnte ein starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger polnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin, hatte keinen Alkohol getrunken. Jedoch reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diese gehörten nach ersten Erkenntnissen dem Beifahrer, einem 37-Jährigen aus Polen. Weiterhin konnte im Rucksack des Beifahrers ein Schlagring festgestellt werden. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt.

Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Gegen den 37-jährigen Beifahrer wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.



Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell