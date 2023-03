POL-HRO: Fahrzeugführerin nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Grevesmühlen (ots) -



Am 22.03.2023 wurde eine 21-jährige Frau gegen 20:00 Uhr bei einem

Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Schmachthagen und Mallentin

lebensbedrohlich verletzt.



Infolge eines Überholvorgangs verlor die junge Frau in einer Kurve

die Kontrolle über ihren PKW VW Polo und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam anschließend

im Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte durch Kameraden der

zufällig vorbeifahrenden Freiwilligen Feuerwehr Dassow schnell aus

ihrem PKW geborgen und anschließend mit lebensbedrohlichen

Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Am nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.



Die B105 war für zwei Stunden gesperrt.



