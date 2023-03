POL-NB: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung bei Staven (LK MSE)

Friedland i. M. (ots) -



Eine 47-jährige Frau kam mit einem PKW VW Passat am 22.03.2023, 16:20 Uhr auf der Kreisstraße 119 zwischen Staven und Rossow von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Friedland staunten nach einem Atemalkoholtest nicht schlecht, denn die Verursacherin pustete ein Wert von 3.35 Promille. Eine Blutprobe wurde zur Beweissicherung entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehr eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 25.000 EUR



