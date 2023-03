POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Cabrios - stattdessen Diebstahl eines Autoradios

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 20.03.2023 bis zum 21.03.2023 12:00 Uhr wurde auf dem Neubrandenburger Datzeberg ein Cabrio angegriffen und aus diesem das Autoradio entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter das Stoffverdeck des Cabrios aufgeschnitten, um so die Tür manuell öffnen zu können. Augenscheinlich haben die Täter anschließend versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Im Anschluss haben die Täter das Autoradio entwendet.



Bei dem angegriffenen Fahrzeug handelt es sich um einen 25 Jahre alten grünen Rover MGF. Dieser stand auf dem Parkplatz in der Max-Adrion-Straße, Höhe Hausnummer 41. Bei dem entwendeten Radio handelt es sich um ein Autoradio der Marke Blaupunkt. Das Radio ist zwanzig Jahre alt, hat keine Navigationsfunktion, aber einen CD-Player und einen Wert von ca. 50 Euro. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell