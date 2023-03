POL-LWL: Kradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und beschädigt bei Flucht einen Streifenwagen

Parchim (ots) -



Die Polizei hat am Dienstagabend einen Kradfahrer in Parchim gestellt, der sich zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Die Polizei hatte den Simsonfahrer kontrollieren wollen, weil dieser bei rot über eine Ampelkreuzung gefahren war. Allerdings missachtete der 19-jährige Fahrer die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit seinem Krad. Im Zuge der Nacheile kollidierte das Krad seitlich mit dem Streifenwagen und beschädigte diesen leicht, bevor der 19-Jährige dann im Ziegeleiweg durch die Beamten gestellt werden konnte. Seinen Angaben zufolge fürchtete er die Konsequenzen eines Rotlichtverstoßes. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.



