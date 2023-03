POL-NB: Sicherstellung von 15 Cannabispflanzen in Baabe

Baabe (LK V-R) (ots) -



Am 21.03.2023, gegen 16:36 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass sich ein 25-jähriger

Deutscher in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und gegen die

Hauseingangstür seines Wohnhauses in Baabe treten soll. Umgehend

wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Sassnitz zum Einsatz

gebracht. Während der Anfahrt des Funkstreifenwagens wurde durch die

Einsatzleitstelle mitgeteilt, dass sich der 25-Jährige nun mit seinem

PKW vom Einsatzort entfernen soll. Dieser konnte jedoch kurz darauf

durch die Beamten in unmittelbarer Nähe festgestellt, angehalten und

einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurden beim 25-jährigen

Fahrzeugführer eindeutige Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine

rauschmittelbedingte körperliche Beeinträchtigung schließen ließen.

Zudem gab der junge Mann gegenüber den Beamten an, dass sich in

seinem Haus eine Plantage mit Cannabispflanzen befinden soll.

Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

erfolgte eine Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin und dem

zuständigen Richter des Amtsgerichts Stralsund. Diese ordneten in der

weiteren Folge eine Durchsuchung für die vom Tatverdächtigen

genutzten Bereiche des Wohnhauses an. Bei der anschließenden

Durchsuchung wurden 15 Cannabispflanzen von einem Meter Höhe sowie

eine geringe Mengen einer getrockneten und verpackten

cannabisähnlichen Substanz sichergestellt. Aufgrund des oben bereits

erwähnten psychischen Ausnahmezustandes des 25-Jährigen wurden ein

Notarzt und ein RTW hinzugezogen und es erfolgte die Verbringung in

das Krankenhaus nach Stralsund. Zuvor führte der Notarzt noch eine

angeordnete Blutprobenentnahme beim 25-jährigen durch. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun erwarten den

25-jähirgen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen

Anbaus und Besitzes von Betäubungsmittel sowie ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter

Betäubungsmitteleinfluss.



