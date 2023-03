LWSPA M-V: Kontrolle deckt Umweltstraftat sowie Verstöße gegen das MARPOL-ÜE auf

Sassnitz (ots) -



Am 21.03.2023 führten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz eine Kontrolle auf einem unter der Flagge Bahamas fahrenden Seeschiff im Hafen Mukran- Port durch.

Die Kontrolle bezog sich konkret auf die Einhaltung und Umsetzung des "Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe" (MARPOL- Übereinkommen) als weltweit gültiges Umweltübereinkommen.

Hierbei wurde festgestellt, dass ölhaltiges Bilgewasser an Deck in einem Container gelagert wurde, statt wie vorgeschrieben, in den dafür an Bord vorgesehenen Tanks des Schiffes.

Zudem fehlten mehrere Nachweise den Umgang und der Behandlung von ölhaltigen Abfällen sowie den Schiffsmüll an Bord betreffend.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Stralsund bezüglich des Umganges mit umweltgefährdenden Abfällen sowie Rücksprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Hamburg bezüglich des Umganges mit Schiffsmüll, wurden Sicherheitsleistungen von insgesamt 9527,00EUR gegen den britischen Schiffsführer und den kroatischen Ingenieur festgelegt.

Die Ermittlungen dauern an.



