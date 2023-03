POL-LWL: Diebesgut bei Verkehrskontrolle entdeckt

Details anzeigen Diebesgut Diebesgut

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag hat die Polizei auf der B 192 in Höhe Glashütte in einem mit zwei Männern besetzten PKW Diebesgut entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl verschiedener hochprozentiger alkoholischer Getränke, Parfüms und Hygieneartikel, für welche kein Kaufbeleg oder Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Die Polizei stellte sämtliche Gegenstände sicher und nahm gegen die polizeibekannten polnischen Männer Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei auf. Der Warenwert wird auf etwa 2700 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei, insbesondere die Zuordnung der Gegenstände zu den entsprechenden Diebstahlshandlungen, dauern weiter an. Der Mercedes Benz wurde ursprünglich wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten, weshalb sich der 48-jährige Fahrer nun zusätzlich wegen des Verkehrsdelikts verantworten muss.



