POL-NB: Störung von Telekommunikationsanlagen auf Rügen

Wie gestern bekannt wurde, griffen bislang unbekannte Täter am 19.03.2023, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr, einen zentralen Kabelschacht der Telekom in der Gingster Chausee in 18528 Bergen auf Rügen an. In dem Schacht befanden sich mehrere Telekommunikationskabel für Funknetz und Internet, welche durchtrennt wurden.



Durch das Beschädigen der Leitungen sollen das Gewerbegebiet Bergen, die Bereiche Gademow, Gingst, Trent, Wittow, Samtens, Rambin, Altefähr und Hiddensee von der Störung betroffen sein. Nach Angaben eines technischen Mitarbeiters wird eine Reparatur mindestens 24 Stunden in Anspruch nehmen und sollte am 20.03.2023 beginnen.



Der Schaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.



Ob ein möglicher Zusammenhang zum angegriffenen freistehenden Kabelschrank der Firma "Kabelsat" in der Ringstraße/Ecke Graskammer in 18528 Bergen auf Rügen besteht, wird im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei geprüft. Hier öffneten unbekannte Täter am 19.03.2023 gegen 22:00 Uhr einen Kabelschrank gewaltsam und durchtrennten sowohl Glasfaser- als auch DSL-Kabel.



Der Schaden hier wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können oder im Zusammenhang mit den Beschädigungen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03838 8100 an das Polizeirevier Bergen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



