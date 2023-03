POL-GÜ: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Güstrow nach Einbruchsdiebstahl und Brandstiftung in Bad Doberan

Güstrow/ Sarmstorf (ots) -



Genau ein Monat ist vergangen, seit sich in der Nacht zum 21.02.2023 unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bad Doberaner Pachtgrundstück im Stülower Weg verschafften, diverse Werkzeuge entwendeten und anschließend einen in einer Halle abgestellten Transporter in Brand setzten (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5445851).



Aufgrund umfangreicher Ermittlungshandlungen ist es der Kriminalpolizei Güstrow nun nicht nur gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Vielmehr konnten die Ermittler bei erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen am zurückliegenden Freitag, den 17.03.2023, diverse Beweismittel sowie auch das entwendete Diebesgut sicherstellen. Im Verlauf der Durchsuchungen wurden zudem diverse weitere Werkzeuge aufgefunden. Auch diese Gegenstände sind als mögliche Beweismittel durch die Kriminalpolizei sichergestellt worden.



Die Ermittler prüfen nun, inwieweit dem 35-jährigen Tatverdächtigen armenischer Herkunft auch weitere Straftaten im Zusammenhang mit begangenen Einbruchsdiebstählen aus den zurückliegenden Wochen zugeordnet werden können.



