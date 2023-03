POL-LWL: Autofahrerin schwer verletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW Disalcar ist am Samstagnachmittag an der Kreuzung B5 in Höhe Vier eine 31-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 59-jährige Fahrerin des LKW Disalcar beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den von rechts kommenden PKW übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die PKW-Fahrerin schwer verletzt und die LKW-Faherin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.



