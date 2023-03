POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Parchim (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Montagmittag in der Karl-Liebknecht-Straße in Parchim eine 61-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 41-jährige Fahrerin des Pkw Mercedes Benz beim Einfahren von einer Parkfläche in den fließenden Verkehr die von links kommende Radfahrerin übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 61-jährige schwer verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von mehreren 100 EUR. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell