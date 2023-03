POL-HST: Polizeiinspektion Stralsund zieht positive Bilanz nach Bewerbungstag

Stralsund (ots) -



Wie bereits angekündigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5465275)fand am vergangenen Samstag (18.03.2023) der erste dezentrale Bewerbungstag der Polizei in Stralsund statt.



Der Einladung kamen insgesamt 32 Teilnehmer nach. Davon hatten sich 29 Bewerber und Bewerberinnen im Vorfeld angemeldet und drei Personen nutzten noch spontan die Chance an dem Aktionstag teilzunehmen.



Von allen Teilnehmern haben 23 das Diktat erfolgreich bestanden und somit den ersten Schritt des Auswahlverfahrens zur Polizistin oder zum Polizisten gemeistert und dürfen sich über die Chance zum weiteren Absolvieren des Auswahlverfahrens an der Fachhochschule Güstrow freuen.



Sowohl die Einstellungsberater als auch der Leiter der ansässigen Polizeiinspektion Stralsund waren über diese Zahlen sehr erfreut und verbuchen dies als absoluten Erfolg.

"Bewerber mit regionalem Bezug zu unserem Landkreis Vorpommern-Rügen sind uns besonders wichtig, um neue und motivierte Kollegen für die Zukunft zu gewinnen. Wir möchten auch weiterhin alle Interessierten ermutigen, sich für diesen spannenden und verantwortungsvollen Beruf zu bewerben." resümierte der Polizeidirektor Rainer Dittschlag am Ende des Bewerbungstages.



Auf eine freiwillige Auskunft zur Herkunft der Bewerber, gaben 24 Teilnehmer den Landkreis Vorpommern-Rügen, zwei den Landkreis Vorpommern-Greifswald und zwei Rostock an.



Aber auch alle Teilnehmer, die das Diktat nicht bestanden haben, sowie diejenigen, die an dem Bewerbungstag nicht teilnehmen konnten, haben weiterhin die Möglichkeit sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zu bewerben. Alle weiteren Informationen und Bedingungen finden Sie unter: http://www.fh-guestrow.de/bewerbung/polizei/bewerbungsverfahren.



