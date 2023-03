POL-SN: Zwei Verkehrsunfälle unter mutmaßlicher Rauschmittelbeeinflussung in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 17.3. kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der mutmaßliche Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.



Der 37-jährige Schweriner war gegen 20.15 Uhr mit seinem Wagen in Schwerin/ Wüstmark auf der Pampower Straße auf das vor ihm haltende Fahrzeug eines 57-jährigen Fahrers aufgefahren. Anstatt sich nun um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er nach ersten Erkenntnissen unbefugt seine Fahrt fort.



Sein Unfallgegner folgte dem Flüchtigen bis zu dessen Wohnung in Krebsförden und rief die Polizei.



Die Beamten stellten nach der Kontaktaufnahme fest, dass 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,61 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Auch der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt; die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.



Strafanzeige wurde erstattet; die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.

Der 37-jährige Tatverdächtige verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit, bei seinem Unfallgegner handelt es sich um einen russischen Staatsangehörigen.



Ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem jedoch eine Person verletzt wurde, geschah am 18.3.:



Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 38-jähriger Deutscher aus dem Kreis Nordwestmecklenburg in Höhe Margaretenhof die Auffahrt zur Umgehungsstraße. Hier geriet er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bankette. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme verdichteten sich Hinweise darauf, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, so dass auch in diesem Fall die Entnahme einer Blutprobe nötig wurde. Auch der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei sichergestellt.



Sein Wagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt; die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf über 45.000 Euro. Das Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Strafanzeige wurde erstattet; das Kriminalkommissariat Schwerin führt auch in diesem Fall die Ermittlungen.



