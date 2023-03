LKA-MV: Presseeinladung - Gemeinsame Initiative ´Wir in MV´ veranstaltet traditionelles Fußballturnier an der Sportschule des Landessportbundes in Güstrow

Rampe (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der AOK Nordost,

des Landessportbundes MV e.V., des Landeskriminalamtes MV, des Landesmarketings MV, der Medienanstalt MV und der Provinzial Nord Brandkasse AG



Gemeinsame Initiative "Wir in MV" veranstaltet traditionelles Fußballturnier an der Sportschule des Landessportbundes in Güstrow



"Punktet mit Fairplay und holt Euch den Fußballpokal"



Fußball verbindet und Fußball gehört definitiv zu den Sportarten, die sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreuen. Darum heißt es auch 2023 wieder beim landesweiten Schulprojekt "Punktet mit Fairplay" und das bereits zum 7. Mal. Eröffnet wird das sportliche Event durch den Präsidenten des Landessportbundes MV e.V., Andreas Bluhm, am:



22. März 2023 von 08.30 Uhr



an der Sportschule in Güstrow, Zum Niklotstadion 1



Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen aus allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns kämpfen um die vordersten Plätze. Mit dabei sind in diesem Jahr fußballbegeisterte Jungen und Mädchen u.a. aus Pampow, Wismar und Mühl Rosin. Dabei werden nicht nur Fairness und Teamgeist großgeschrieben, sondern auch die Freude an der Bewegung. Die Siegerehrung ist für 11.30 Uhr geplant.



Medienvertreter sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.



