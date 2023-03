POL-SN: 61-jähriger Fußgänger nach Unfall mit Transporter schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 61-jähriger Fußgänger geriet am Freitagnachmittag unter einen Transporter und wurde schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Mueßer Holz. Der 45-jährige Transporterfahrer fuhr auf dem Gehweg in der Hamburger Allee rückwärts und erfasste den Fußgänger. Bei dem Unfall verletzte sich der Fußgänger an Händen und Beinen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



