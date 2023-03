POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Grabowhöfe bei Waren (ots) -



Am 18.03.2023 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurden von einem öffentlichen Parkplatz in der Ortschaft 17194 Grabowhöfe drei Reifen von drei Fahrzeugen zerstochen.



Die drei Fahrzeuge der Marken Skoda, Opel und Audi mit amtlichen Kennzeichen aus der Region standen auf dem Parkplatz am Gemeindehaus in der Bahnhofstraße in Grabowhöfe. Bislang unbekannte Täter haben mit einem bisher unbekannten Gegenstand jeweils einen Reifen an den drei Fahrzeugen zerstochen. Dabei ist ein Schaden von jeweils ca. 100 Euro entstanden.



Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer am Samstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz am Gemeindehaus in der Bahnhofstraße in Grabowhöfe auffällige Personen gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



