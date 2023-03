POL-NB: Diebstahl einer Zugmaschine

Details anzeigen Zugmaschine Zugmaschine

Im Zeitraum vom 18.03.2023 18:00 Uhr bis zum heutigen 20.03.2023 04:00 Uhr wurde eine Zugmaschine eines Sattelaufliegers von der B96 in Neustrelitz entwendet. Am Abend des 18.03.2023 wurde die Sattelzugmaschine mit Auflieger vom Hersteller DAF auf dem Parkplatz des Leea, Am Kiefernwald, direkt an der B96 gesichert abgestellt.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Zugmaschine ordnungsgemäß entkoppelt und den entkoppelten Anhänger vor Ort stehen gelassen. Heute früh gegen 04:00 Uhr wollte der Fahrer wieder losfahren und stellte das Fehlen der Zugmaschine fest. Nach den Spuren vor Ort - trockene Abstellfläche - ist von einer Diebstahlszeit in den heutigen Nachtstunden auszugehen.



Die entwendete Zugmaschine ist dunkelblau mit roter Aufschrift der geschädigten Firma "Schmidt&Hacker". Das Fahrzeug ist drei Jahre alt und hat einen Wert von ca. 55.000 Euro. Die Zugmaschine wurde in Fahndung gesetzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter die B96 In Richtung Neubrandenburg gefahren. Auf dem Sandparkplatz an der Kreuzung 17237 Blumenholz zur B96 konnten am heutigen Morgen alle persönlichen Gegenstände und elektrischen Geräte aus dem Fahrerhaus der entwendeten Zugmaschine aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die im besagten Zeitraum und insbesondere in der letzten Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder die entwendete Zugmaschine gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



