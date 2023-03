POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 Höhe Bahnübergang Jatznick

Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Am 19.03.2023 ereignete sich auf der Bundesstraße 109 Höhe

Bahnübergang Jatznick ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer eines

PKW Mercedes gegen 12:20 Uhr die B 109 aus Richtung Anklam kommend in

Richtung Pasewalk. Offenbar infolge des Außerachtlassens des

Rechtsfahrgebotes geriet der 32-Jährige nach links in den

Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden 37-Jährigen in

seinem PKW BMW zusammen. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen den

nachfolgenden 56-Jährigen in seinem PKW Mercedes, der ebenfalls in

Richtung Pasewalk unterwegs war.



Bei diesem Verkehrsunfall wurden der 32-Jährige und seine 26-jährige

Beifahrerin leichtverletzt. Der 37-Jährige erlitt schwere, nach

gegenwärtigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen

und wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg

geflogen. Eine 34-jährige Mitfahrerin und ihr 3-jähriges Kind

erlitten leichte Verletzungen. Der 56-Jährige blieb indes unverletzt.

Die vier Leichtverletzten wurden in umliegende Kliniken in Pasewalk

und Ueckermünde gefahren.



Der an den Fahrzeugen und der beidseitigen Schutzplanke entstandene

Gesamtsachschaden wird zurzeit auf 18.500 Euro geschätzt. Die

Bundesstraße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Beräumung für

zirka zwei Stunden vollgesperrt werden. Zur medizinischen

Erstversorgung waren neben dem Rettungshubschrauber ein Notarzt sowie

drei Rettungswagen im Einsatz. Darüber hinaus unterstützten die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Belling und Jatznick am

Unfallort. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Personen

besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.





