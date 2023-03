POL-HRO: Spiel des F.C. Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Sonntag, 19. März 2023, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf stattgefunden. Das Spiel wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft.



Die Anreise der ca. 630 Gästefans sowie der für die Gäste eingerichtete Shuttle zum Ostseestadion verliefen ohne Zwischenfälle.

Anhänger Fortuna Düsseldorfs haben während der Spielzeit mehrfach Pyrotechnik abgebrannt. Diese Handlungen sind videografiert worden und werden nun ausgewertet. Gegen die Verdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.



Insgesamt waren 470 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell