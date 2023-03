POL-NB: Drei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer am Sonntagmorgen

Neubrandenburg / Bergen (ots) -



Am Sonntagmorgen konnte die Polizei gleich drei alkoholisierte

Personen mit E-Scootern feststellen. Um 05:35 Uhr meldeten mehrere

Zeugen einen E-Scooter-Fahrer in Bergen, der bereits mehrfach

gestürzt sei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den

23-jährigen Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 1,71 Promille. Zudem bestand kein Versicherungsschutz für den

E-Scooter.

Um 06:20 Uhr wurden in Neubrandenburg gleich 2 alkoholisierte

E-Scooter-Fahrer festgestellt. Ein 31-Jähriger aus Demmin wurde durch

die Polizei in der Oststadt einer Kontrolle unterzogen. Bei hm ergab

ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Ein 23-jähriger

Neubrandenburger wurde im Katharinenviertel von der Polizei

angehalten. Bei ihm betrug der Wert des Atemalkoholtestes 1,31

Promille.

Bei den drei deutschen E-Scooter-Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe

entnommen und es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr und gegen den Mann von der Insel Rügen zusätzlich wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



