POL-NB: Löschung Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisstem 81-Jährigen aus Greifswald (LK V-G)

Greifswald (LAndkreis Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Der seit dem 17.03.2023 als vermisst gemeldete Senior wurde nach

einem Bürgerhinweis am 18.03.2023 leblos nahe eines Waldgebietes bei

Greifswald aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des

Mannes feststellen. Ein Fremdverschulden kann gegenwärtig

ausgeschlossen werden.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden somit eingestellt. Die

Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet um die

Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten personenbezogenen

Daten zu dem Mann.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell